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"TCMB istikrar sağlayacak araçlara sahip"

30.03.2018 - 14:52
"TCMB istikrar sağlayacak araçlara sahip"

Citigroup, Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nda geçici istikrar sağlayacak araçlara sahip olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörünün en önemli oyuncularından olan ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Citigroup'a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaları sakinleştirecek ve TL'yi geçici istikrara kavuşturacak araçlara sahip.

TÜİK tarafından açıklanan büyüme verisine göre, Türkiye GSYHİ'si 2017'nin dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.3 ile beklentilerin üzerinde, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüme kaydetti.

Türk Lirası, büyüme verisinin desteğiyle dolar karşısında 4 seviyesinin üzerindeki hareketine son vererek Perşembe günü 3.9347'ye kadar geriledi. Dolar/TL bugün saat 16.03 itibarıyla 3.9545 TL seviyesinde hareket ediyor.

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  • piyasa paraları
  • Citigroup Inc
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