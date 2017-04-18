TAV, iki havalimanı için görüşmelere başladı

Tav Havalimanları KAP'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki havalimanı için görüşmelere başladığını açıkladı.

TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'daki iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için yerel otorite ile birebir görüşmelere başladığını duyurdu.

TAV'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu konsorsiyum Suudi Arabistan'ın Buraidah ve Hail şehirlerinde bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz Havalimanı (Qassim Havalimanı) ve Hail Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen davet üzerine birebir görüşmelere başladı.

İmtiyaz sözleşmesinin 30 yıllık süreyi kapsadığı belirtilen açıklamada, TAV Havalimanları'nın Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (yüzde 50) sahip olacağı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, uluslararası olan her iki havalimanı 2016 yılında toplam 2.5 milyon yolcuya hizmet verdi.

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