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TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek kârı geriledi

24.07.2019 - 09:55
TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek kârı geriledi | Ekonomi Haberleri

TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek net kârı yüzde 43 düşüşle 243.1 milyon TL olarak gerçekleşti.

TAV Havalimanları Holding'in ana ortaklık payına düşen kârı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 43 düşüşle 243.1 milyon lira olurken, satış gelirleri de yüzde 32.9 artışla 1.23 milyar liraya çıktı.

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Fransız havalimanı işletmecisi ADP'nin ortak olduğu şirketin net kârı dün akşam açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 15.5 düşüşle 388.8 milyon liraya inerken, satış gelirleri yüzde 39.4 artışla 2.2 milyar liraya yükseldi


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