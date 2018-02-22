TAV Havalimanları 2018 hedeflerini açıkladı

TAV Havalimanları 2018'de yüzde 2-4 arası ciro büyümesi ve 80 milyon euro yatırım harcaması öngörüyor.

TAV Havalimanları Holding'in cirosu 2017'de yüzde 3 artışla 1.14 milyar euroya yükselirken, 2018'de yüzde 2-4 arası ciro büyümesi ve 80 milyon euro yatırım harcaması öngörüyor. Şirket tarafından dün gönderilen bültene göre 2018'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nın tüm sene açık kalacağı varsayılarak toplam yolcu sayısında yüzde 10-12 arası, Atatürk Havalimanı dış hat yolcu sayısında yüzde 6-8 arası ve İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında yüzde 9-11 arası artış beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, "Kur varsayımlarımız dahilinde yüzde 2-4 arası ciro büyümesi, yüzde 5-7 arası FAVÖK büyümesi, çift haneli net kar artışı ve 80 milyon avro tutarında yatırım harcaması öngörüyoruz" denildi.

Bültene göre TAV Havalimanları'nın 2017'de hizmet verdiği yolcu sayısı önceki yıla göre yüzde 10 artarak 115 milyona ulaşırken, cirosu yüzde 3 artışla 1.14 milyar euroya yükseldi. Açıklamada maliyet kontrolü ve olumlu koşullar sayesinde FAVÖK'ün yüzde 13 artışla 519 milyon euroya, net karın ise yüzde 37 artışla 175 milyon euroya yükseldiği bildirildi.

Geçen yıl 248 milyon TL temettü dağıtan şirket bu yıl da 2017 karının yüzde 50'sine denk gelen 406 milyon TL'lik bir temettü dağıtımını hissedarlarının onayına sunacak.