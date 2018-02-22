‹ Önceki Haber Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Sonraki Haber › Koç Holding temettü dağıtacak Koç Holding temettü dağıtacak

TAV Havalimanları 2018 hedeflerini açıkladı

22.02.2018 - 09:11

TAV Havalimanları 2018'de yüzde 2-4 arası ciro büyümesi ve 80 milyon euro yatırım harcaması öngörüyor.

TAV Havalimanları Holding'in cirosu 2017'de yüzde 3 artışla 1.14 milyar euroya yükselirken, 2018'de yüzde 2-4 arası ciro büyümesi ve 80 milyon euro yatırım harcaması öngörüyor. Şirket tarafından dün gönderilen bültene göre 2018'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nın tüm sene açık kalacağı varsayılarak toplam yolcu sayısında yüzde 10-12 arası, Atatürk Havalimanı dış hat yolcu sayısında yüzde 6-8 arası ve İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında yüzde 9-11 arası artış beklendiği belirtildi.

##$HABER_1444177$##

Açıklamada, "Kur varsayımlarımız dahilinde yüzde 2-4 arası ciro büyümesi, yüzde 5-7 arası FAVÖK büyümesi, çift haneli net kar artışı ve 80 milyon avro tutarında yatırım harcaması öngörüyoruz" denildi.

Bültene göre TAV Havalimanları'nın 2017'de hizmet verdiği yolcu sayısı önceki yıla göre yüzde 10 artarak 115 milyona ulaşırken, cirosu yüzde 3 artışla 1.14 milyar euroya yükseldi. Açıklamada maliyet kontrolü ve olumlu koşullar sayesinde FAVÖK'ün yüzde 13 artışla 519 milyon euroya, net karın ise yüzde 37 artışla 175 milyon euroya yükseldiği bildirildi.

Geçen yıl 248 milyon TL temettü dağıtan şirket bu yıl da 2017 karının yüzde 50'sine denk gelen 406 milyon TL'lik bir temettü dağıtımını hissedarlarının onayına sunacak.


‹ Önceki Haber Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Sonraki Haber › Koç Holding temettü dağıtacak Koç Holding temettü dağıtacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.841 Değişim: 0,45% Hacim : 6.393 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.409 22.02.2018 Yüksek 116.993
Açılış: 116.138
3,7816 Değişim: -0,27%
Düşük 3,7812 22.02.2018 Yüksek 3,8096
Açılış: 3,7919
4,6741 Değişim: 0,26%
Düşük 4,6516 22.02.2018 Yüksek 4,6850
Açılış: 4,66205
161,69 Değişim: 0,13%
Düşük 161,28 22.02.2018 Yüksek 162,01
Açılış: 161,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.