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Taşıt kredisi kampanyasına bir marka daha katıldı

15.10.2019 - 09:54 | Son Güncelleme :
Taşıt kredisi kampanyasına bir marka daha katıldı | Ekonomi Haberleri

Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına otomotiv şirketleri katılmaya devam ediyor. En son katılan ise GAZ Grubu oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi. 


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