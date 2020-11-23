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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yükseldi

23.11.2020 - 11:07
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,63, bir önceki aya göre yüzde 2,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,1, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,35 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,45 artış kaydetti.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,45 arttı.

ALT GRUPLAR

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 2,71 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,89 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bu dönemde en fazla artış, yüzde 26,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 15,11 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 15,08 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla artış yüzde 1,29 ile enerji ve yağlar alt grubunda görüldü.

Eylülde bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,21 ile tohum ve dikim materyali oldu. Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,02 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,65 ile hayvan yemi ve yüzde 3,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.


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