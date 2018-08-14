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Tarım ÜFE temmuzda arttı

14.08.2018 - 11:04
Tarım ÜFE temmuzda arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,71 yükseldi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,71 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. 

AA'da yer alan habere göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarak 125,69 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 11,72 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,59 yükseldi. Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,86, balıkçılıkta yüzde 2,04 artış kaydedildi. 

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Bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,28, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,2 artış olarak gerçekleşti. 

Alt tarım gruplarından çeltik yüzde 4,22, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4,4 ve koyun, keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,46 artış, yağlı meyveler yüzde 2,41, tahıllar yüzde 1,66 ve lifli bitkiler yüzde 0,3 azalış gösterdi. 

Endekste kapsanan 87 maddeden 5'i bu ay endeks kapsamına alındı. Bunlardan 43'ünün fiyatlarında artış, 33'ünün fiyatlarında azalış gerçekleşti, 6'sının fiyatlarında ise değişim olmadı. 


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