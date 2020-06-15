‹ Önceki Haber Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı Sonraki Haber › "Riskler altını beslemeye devam edebilir" "Riskler altını beslemeye devam edebilir"

Tarım ÜFE mayısta arttı

15.06.2020 - 11:17
Tarım ÜFE mayısta arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,59 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin  Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,88 artışla 177,84 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,47 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,76 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,06 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,54 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,51, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,56 artış görüldü.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalış yüzde 8,71 ile sebze ile kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. En az artış gösteren alt grubun ise yüzde 3,88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olduğu gözlendi.

Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 25,57 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,84 ile çeltik olarak belirlendi.

Mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,94 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Azalış gösteren diğer alt grup yüzde 0,39 ile çeltik oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,88 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 4,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 82 maddeden, 29 madenin ortalama fiyatında azalış olurken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 36 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.000 Değişim: 0,15% Hacim : 5.156 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 108.716 15.06.2020 Yüksek 110.067
Açılış: 109.393
6,8324 Değişim: 0,26%
Düşük 6,8141 15.06.2020 Yüksek 6,8393
Açılış: 6,8147
7,6921 Değişim: 0,24%
Düşük 7,6457 15.06.2020 Yüksek 7,7019
Açılış: 7,6736
378,24 Değişim: -0,29%
Düşük 376,92 15.06.2020 Yüksek 380,72
Açılış: 379,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.