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Tapuda fotoğraf kalktı, yük azaldı

13.07.2019 - 12:09
Tapuda fotoğraf kalktı, yük azaldı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yürüttüğü tapu senetlerinin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartının kaldırılmasıyla 158 milyon lira tasarruf edilecek.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından bürokrasinin azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 111 bürokratik süreçte kolaylaştırmaya gidildi. Düzenlemeyle tarım işlerinden, tapu başvurularına kadar bürokraside uzun süren işlemler kolaylaştırıldı. Sadece tapuda yapılan kolaylık ile vatandaşın üzerinden 158 milyonluk yük kalkıyor. Resmi Gazete’nin hafta başında yayınlanan 41 yönetmelik ile 13 tebliğde yapılan değişiklik ile 111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı. Bu kapsamda iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.

YILDA 3 MİLYON FOTOĞRAF

Düzenleme ile tapu sicil müdürlüklerince yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisi’nin çalışmasına göre sicil müdürlüklerince düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartının kaldırılmasıyla, vatandaş üzerindeki bürokratik yük azaltıldı. 2018 yılında 2. milyon 877 bin 805 kez düzenlenen bu resmi senette yapılan idari basitleştirmenin etkileriyle toplam 158 milyon 279 bin TL’lik bürokratik yük vatandaş üzerinden kaldırılmış olduğu belirtildi.

Ürün İthalatında Kontrol Belgesi başvurusunda vatandaştan istenmeyecek 3 belge sayesinde azaltılan bürokratik yük, toplam 28 milyon TL’lik; “İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında verilen Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında toplamda 46 belgenin Bakanlık tarafından vatandaştan istenmek yerine ilgili kamu kurumlarından sistem üzerinden temin edilmesiyle azaltılan 8.5 milyon TL’lik bürokratik yük vatandaşın üzerinden kaldırıldı.


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