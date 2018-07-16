‹ Önceki Haber Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu Sonraki Haber › Merkez Bankası piyasaya 11 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 11 milyar lira verdi

Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu

16.07.2018 - 13:31
Takasbank Altın Transfer Sistemi'ni hizmete sundu

Takasbank, yazılım ve sistem geliştirmesi yapılan ve bankaların katılımıyla işleyecek Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'nin bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığını duyurdu.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ni bugün itibarıyla müşterilerinin hizmetine sundu. Takasbank'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Takasbank tarafından yazılım ve sistem geliştirmesi yapılan ve bankaların katılımıyla işleyecek Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'nin bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığını bildirdi.

##$HABER_1447651$##

Anadolu Ajansı' nın haberine göre; bu sistemle bankalardaki altın depo hesaplarının mobilite kazandığı, altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem, ülkemizin global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacaktır. Faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkanına kavuşmuştur. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan Altın Transfer Sistemini ülkemize armağan etmekten gurur duyduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."


Etiketler

‹ Önceki Haber Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu Sonraki Haber › Merkez Bankası piyasaya 11 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 11 milyar lira verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
145.903 Değişim: 0,00% Hacim : 7.571 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 145.903 16.07.2018 Yüksek 145.903
Açılış: 145.903
4,8524 Değişim: 0,13%
Düşük 4,8343 17.07.2018 Yüksek 4,8598
Açılış: 4,84615
5,6834 Değişim: 0,09%
Düşük 5,6645 17.07.2018 Yüksek 5,6918
Açılış: 5,67825
193,58 Değişim: 0,05%
Düşük 192,87 17.07.2018 Yüksek 193,76
Açılış: 193,48
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.