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Tahvil ihracına en çok bu ülkeler ilgi gösterdi

17.10.2018 - 12:53 | Son Güncelleme :
Tahvil ihracına en çok bu ülkeler ilgi gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Tahvilin yüzde 60'ı ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'i Türkiye, ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda 250'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Aralık 2023 vadeli tahvil ihracının sonuçlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Tahvil ihracı için Deutsche Bank, Goldman Sachs ve Societe Generale'e yetki verildiği anımsatılarak, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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İhraç tutarının 23 Ekim'de hesaplara gireceği belirtilerek, "23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,5 olmuştur. Tahvile toplamda 250'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60'ı ABD, yüzde 23'ü İngiltere, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5'i Türkiye, ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi. 


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