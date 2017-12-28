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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım sözü

28.12.2017 - 08:53

Elazığ'da, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmayla ortaklık protokolü imzalayan Suudi Arabistanlı şirket, Türkiye'de 280 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyor.

Elazığ'da, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmayla ortaklık protokolü imzalayan Suudi Arabistanlı şirket, Türkiye'de hayvancılık sektöründe 280 milyon liralık yatırım sözü verdi. Elazığ Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen ortaklık protokolü ile Elazığ'da yer alan büyükbaş hayvan çiftliğine yapılacak yatırımlarla 5 bin büyükbaş hayvan besisi kuracak şirket, 280 milyon liralık yatırımla Türkiye'de 30 bin başlık besi hayvancılığı yapmayı hedefliyor.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ortaklık protokolüne ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, uluslarası ölçekte çalışan Suudi Arabistanlı Afrina Holding yetkililerini kente davet ettiklerini, yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucu hayvancılık sektöründe yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Şirketin ilk bir yıl içerisinde 5 bin büyükbaş besi hayvancılığı ile sektöre girmeyi planladıklarını, toplamda 280 milyon lira yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

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"Bu yatırımı yerel bir ortakla yapmak arzusundaydılar. Kendileri araştırmalarını yaptılar, bu sektörden olan birini tercih ettiler ve Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ ile iş birliğine karar verdiler. Bizlerde bugün bunun sözleşmesini imzaladık. Türkiye'de yatırım hedefleri 30 bin baş, bu da 280 milyon liraya tekabül ediyor. Bizim arzumuz bu büyük yatırımın tamamının Elazığ'da yapılması. Ciddi bir yatırım. Türkiye'de mevcut olan yıllık hayvan kesim kapasitesine baktığımız zaman hemen hemen yüzde 10'nuna tekabül ediyor."

Suudi Arabistanlı şirketin yetkilisi Halil Balbey ise yaptıkları fizibilite çalışmaları sonucu hayvancılık sektörü açısından Türkiye'de büyük bir potansiyel gördüklerini, bu yönde yatırım yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Bu ortaklığın ortaya çıkmasında Vali Kaldırım'ın büyük bir etkisi olduğunu aktaran Balbey, Türkiye'den bir ortakla çalışacak olmaktan onur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız Türkiye'nin dışarıdan herhangi bir et veya et ürününü almaması. Hayvancılığı burada geliştirerek Türkiye'nin kendi içinde bunu başarabilmesi ve bu alanda istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. Uzun vade gerektiren bir yatırım yolculuğu ama ortağımız Mehmet Ali Bey'in deneyimleriyle bu hedefe ulaşacağımızdan eminiz. Bu yatırıma Elazığ'dan başlatıyoruz, yakın zamanda bu sektörde büyük yatırımlar yaptığımızı herkes duyacak."

Suudi Arabistanlı firma ile ortaklık protokolü imzalayan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise bu ortaklığın gelişmesinde büyük katkı olan Vali Kaldırım'a teşekkürlerini ifade ederek, kent açısından hayırlı olmasını diledi.


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