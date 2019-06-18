‹ Önceki Haber Sanayi üretimi açıklandı Sanayi üretimi açıklandı Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Suudi Arabistan tahvil için iki dev bankayla anlaştı

18.06.2019 - 09:55
Suudi Arabistan tahvil için iki dev bankayla anlaştı | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı.

Suudi Arabistan, Euro cinsinden ilk tahvil ihracı için ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve Fransa merkezli finans kuruluşu Societe Generale ile anlaştı. Gulf News’da yayımlanan habere göre, petrol fiyatlarının düşmesinin ardından tahvil ihraçlarına başlayan Suudi Arabistan, 2016’dan bu yana, tamamı dolar bazlı 60 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan daha önce yaptığı açıklamada, ilk Euro cinsinden tahvil ihracını da 2019 yılı içinde ihraç edeceklerini duyurdu.

##$HABER_1455632$##

Suudi Arabistan’ın iki yatırım bankasıyla yaptığı anlaşma uyarınca, Suudi ve banka temsilcileri, Avrupa’da potansiyel yatırımcılarla Euro cinsi ihraç konusunda görüşmelere başlayacak.

Suudi Arabistan hükümeti en son geçen Ocak ayında 7.5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti, ülkenin ana petrol şirketi Aramco da Nisan ayında, ülkenin varlık fonundan Saudi Basic Industries Corp’un çoğunluk hissesini satın almak için 12 milyar dolar borçlandı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Sanayi üretimi açıklandı Sanayi üretimi açıklandı Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.219 Değişim: 2,13% Hacim : 7.177 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.083 18.06.2019 Yüksek 94.252
Açılış: 92.310
5,8289 Değişim: 0,10%
Düşük 5,8233 19.06.2019 Yüksek 5,8300
Açılış: 5,8233
6,5277 Değişim: 0,11%
Düşük 6,5197 19.06.2019 Yüksek 6,5311
Açılış: 6,5205
252,43 Değişim: 0,02%
Düşük 252,14 19.06.2019 Yüksek 252,48
Açılış: 252,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.