SPK'dan 'Piyasa Dolandırıcılığı' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcılara yönelik yaptığı uyarıda, "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

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