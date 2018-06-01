S&P Deustche Bank'ın notunu düşürdü

S&P, Deustche Bank'ın notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Stanadard & Poor's (S&P) Deustche Bank'ın notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü. Not görünümü ise "gözlem altı negatif"ten "durağan"a revize edildi.

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NOT İNDİRİMİ BU KARAR SONRASI GELDİ

Not indirimi, Avrupa'nın en büyük yatırım bankası Deustche Bank'ı iyileştirmeye çalışan yeni CEO Christian Sewing için yeni bir sorun oluşturdu. S&P'nin bu kararı, ABD'li regülatörlerin, bankanın ABD'deki işlemlerini sorunlu bankalar listesine eklemesinden bir gün sonra geldi.