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S&P'den ABD ve Çin'e ticaret uyarısı

20.06.2018 - 09:28
S&P'den ABD ve Çin'e ticaret uyarısı

S&P, "Olası bir ticaret savaşında Çin, gümrük tarifeleri yerine ABD'yi yakından ilgilendiren hizmet ve yatırım sektörlerini hedef alabilir" şeklinde açıklama yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında ticaret alanında artan gerginlikle ilgili uyarılarda bulundu. S&P'den yapılan açıklamada, ABD ile Çin'in birbirlerine gümrük tarifesi uygulamasının her iki ülkenin ekonomilerini büyük ölçüde etkilemesinin beklenmediği ancak bu ticari sürtüşmenin gümrük tarifeleri alanının ötesine yayılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, cuma günü, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki endüstri için öneme sahip teknoloji ürünlerine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını duyurduğu, bunun üzerine Çin'in ABD'den ithal ettiği değeri 50 milyar doları bulan 659 ürüne yüzde 25 gümrük tarifesi getireceğini bildirdiği hatırlatıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdiğine değinilen açıklamada, bunun üzerine Çin'in misilleme yapmayı planladığı ancak ABD'nin duyurduğu miktara denk bir karşılık veremeyeceği çünkü Çin'in geçen sene ABD'den ithal ettiği ürünlerin değerinin toplamının 130 milyar doları bulduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, olası bir "ticaret savaşında" Çin'in gümrük tarifeleri yerine ABD'yi yakından ilgilendiren hizmet ve yatırım sektörlerini hedef alabileceğine dikkat çekildi.

Çin'in, ABD menşeli ürünlerin kendi ülkesine girişinde gecikmeler yaratabileceği vurgulanan açıklamada, aynı zamanda Pekin hükümetinin ABD'nin Çin'deki yatırımlarını kısıtlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin tarım ihracatında en büyük pazarın Çin olduğuna yer verildi. Ayrıca, Çin'in ABD'ye uygulayacağı gümrük vergileri arasında tarım ürünlerinin önemli bir paya sahip olduğuna vurgu yapıldı.

S&P açıklamasında, iki ülke arasındaki topyekun bir "ticaret savaşının" tüketici güveni, yatırım beklentileri ve orta ila uzun vadede ekonomik büyüme bakımından olumsuz etkileri olacağına dair uyarılar da yer aldı.


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