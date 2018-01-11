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S&P, ülkelerin not görünümlerini açıkladı

11.01.2018 - 09:37 | Son Güncelleme : 11.01.2018 - 10:20

S&P, 20 büyük gelişmekte olan ekonomiden 3'ünün negatif, 3'ünün pozitif görünüme sahip olduğunu, diğerlerinin durağan görünümde olduğunu bildirdi. Türkiye, negatif not görünümüne sahip ülkeler arasında.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 20 büyük gelişmekte olan ekonominin kredi notlarında negatif görünüme doğru gidişin 2017 ortasından bu yana ortadan kalktığını bildirdi. Şu anda 3 negatif görünüm ve 3 pozitif görünüm bulunduğunu belirten S&P, diğer ülkelerin görünümlerinin 'durağan' olduğuna işaret etti.

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Brezilya, Katar ve Türkiye'nin negatif görünüme; Mısır, Rusya ve Macaristan'ın ise pozitif görünüme sahip olduğunu ifade eden S&P, negatif görünüm sayısının Haziran 2017'de 8 olduğunu hatırlattı.


Etiketler

  • S&P
  • negatif görünüm
  • kredi notları
  • durağan
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