Şok Marketler'den satın alma

Şok Marketler Teközel Gıda Temizlik'in sahip olmadığı yüzde 45 hissesinin opsiyon sözleşmesi çerçevesinde 25.6 milyon liraya satın aldı. Şirketin KAP'a gönderdiği açıklamada satın alma işleminin Şok Marketler'in halka arz izahnamesinde belirtildiği çerçevede yapıldığı ifade edildi.

Şok Marketler, Teközel Gıda Temizlik'in kalan yüzde 45 hissesini 25.6 milyon TL'ye satın aldı.

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