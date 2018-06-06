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Şok Marketler'den kâr açıklaması

06.06.2018 - 08:53
Şok Marketler'den kâr açıklaması

Şok Marketler, 2018’in ilk çeyreğinde net satışlarını yüzde 31 artırdı.

Şok Marketler (SOKM), 2018 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Mayıs ayında son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren ve ciro bakımından Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri olan Şok Marketler Tic. A.Ş. Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) 2018’in birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2018’in ilk çeyreğinde konsolide cirosunu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 31 oranında arttırarak 2,05 milyar TL’den 2,69 milyar TL’ye çıkardı.

Şok Marketler, yılın ilk üç ayında brüt kâr tutarını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 38 oranında artırdı. Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK)  bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 43 oranında artırarak 63,3 milyon TL’den 90,6 milyon TL’ye yükseltti. İlk üç aylık dönemde bütçede planladığı gibi 93 milyon TL’lik yatırım harcaması yaparak 359 yeni mağaza açan Şok Marketler, yılda ortalama bin mağaza açma hedefine sağlıklı bir şekilde ve hızla ilerlediğini göstermiş oldu.

"HALKA ARZ SONRASI İLK FİNANSAL SONUÇLARDAN MEMNUNUZ"

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel sonuçlarla ilgili olarak, “Gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arz sonrası açıkladığımız ilk finansal sonuçlardan memnunuz. Hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlediğimizi yatırımcılarımıza göstermiş olduk.  Yeni açtığımız mağazalar, yaptığımız kampanyalar ve müşterinin taleplerine hızlı cevap vermemiz sayesinde satışlarımızı bu dönem de artırdık. Bu artış karlılığımıza da yansıdı. Halka arz gelirleriyle birlikte gelecek dönemlerde net dönem karı elde ederek  yatırımcılarımızı memnun etmeye devam edeceğiz" dedi.


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