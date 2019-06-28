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Şinzo Abe: Küresel ticaret ortamından derin kaygı duyuyorum

28.06.2019 - 09:36
Şinzo Abe: Küresel ticaret ortamından derin kaygı duyuyorum | Ekonomi Haberleri

Japonya Başbakanı Abe, Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde konuşurken, bugünkü küresel ticaret ortamından derin kaygı duyduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, G20 Liderlerine küresel serbest ve adil ticareti desteklemeye yönelik güçlü bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı. Abe, Japonya’nın çok taraflı ticaret sisteminin savunucusu olduğunu anlatarak, “Bugün, liderlerle Dünya Ticaret Örgütü’nün (TDÖ) reforma çalışmalarının hızlandırılmasını müzakere etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Zirvenin ilk oturumunda “Dijital Ekonomi" konusunda değerlendirmelerde bulunan Abe, “Dijitalleşme toplumumuzu ve ekonomimizi çeşitli yönleriyle hızla değiştirdi. Dijital ekonomiyle küresel olarak mücadele etme eğilimini gördüğüm için mutluyum. Dijital ticareti artırırken, 5G ağlarımızın güvenliğini de sağlamalıyız” diye konuştu.

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Abe, ticari ve politik gerilimleri küresel ekonomik büyüme ve küresel istikrar için bir tehdit olarak niteleyerek, G20’nin 19 liderine “onları” ortadan kaldırmak için beraber çalışma çağrısı yaptı.

Japon Başbakan “serbest ve açık” ekonomilerin küresel barış ve refah için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ticarette “misilleme tarifelerinin' yürürlüğe konmasının kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi. 


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