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Sınırda yeni petrol hattı için 96 firmadan teklif!

28.03.2018 - 09:06
Sınırda yeni petrol hattı için 96 firmadan teklif!

Irak Kerkük`ten Türkiye sınırına yeni hat inşaatı için farklı şirketlerden 96 teklif aldı. Yeni hattın inşaatı beş-altı ay sürebilir.

Irak’ın resmi petrol pazarlama kurumu SOMO’nun başkanı Alaa el Yasiri Irak’ın Kerkük’ten Türkiye sınırına yeni hat inşaatı için farklı şirketlerden 96 teklif aldığını ve bu yeni hattın inşaatının beş ya da altı ay sürebileceğini belirtti.

Yasiri bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Irak’ın Türkiye üzerinden Kerkük petrolünün ihracına “her an” başlayabileceğini ve Kürt bölgesel yönetiminin borç sorununun ihracatın tekrar başlamasına engel teşkil ettiğini ifade etti.

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DEPOLAMA TESİSLERİNDEN YAPILAN SATIŞLAR ARTIRILACAK

Yasiri’nin Bağdat’ta yaptığı açıklamaya göre, Irak Asya’daki müşterilere yaptığı satışları artırma planları uyarınca Güney Kore ve Japonya’da ham petrol depolama tesisleri kurma olasılığını araştırıyor.

Yasiri Irak’ın güneydeki Basra limanından ham petrol yüklemesini, tesislerdeki bakım çalışmaları nedeniyle Nisan ayı başlarında üç-dört gün süreyle durdurmayı planladığını belirtti.

SOMO Başkanı, bu eksikliği telafi etmek için Irak’ın bu süre zarfında depolama tesislerinden yapılan satışları artıracağını da ekledi.
 


Etiketler

  • ırak petrol
  • Alaa el Yasiri
  • petrol hattı
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