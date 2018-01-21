‹ Önceki Haber Türkiye'deki dev projelerin finansmanına talip Türkiye'deki dev projelerin finansmanına talip Sonraki Haber › Üç Bitcoin şirketine soruşturma Üç Bitcoin şirketine soruşturma

Şimşek Davos'ta yoğun mesai yapacak

21.01.2018 - 12:18

Davos Zirvesi'ne katılacak Başbakan Yardımcısı Şimşek, birçok oturuma konuşmacı olarak katılarak, dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmaya hazırlanan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak seçildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan ve dünya ekonomisinin ele alındığı "Davos Zirvesi" bu yıl 23-26 Ocak'ta, 70'ten fazla ülkeden 350'ye yakın üst düzey katılımcıyla gerekleştirilecek.

Dünya Ekonomi Forumunun 48'inci yıllık toplantısına Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

Şimşek bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak atandı.

"Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenecek ve 4 gün sürecek toplantılarda 400'ün üzerinde oturum gerçekleştirilecek.

Şimşek, bu kapsamda "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı", "Avrupa İçin Yeni Liderler", "Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma", "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması" başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katılacak.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Şimşek, bu yıl "Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul"a da üye olarak atandı. Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı söz konusu kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek.

Londra'daki yatırımcı toplantılarının ardından Davos'ta da dünyanın önde gelen yatırımcı ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, ikili görüşmeler yapacak. 

AÇILIŞI MODİ, KAPANIŞI TRUMP YAPACAK

Toplantıların açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Donald Trump yapacak.

Katılımcıların dünyanın çeşitli bölgelerindeki sorunlarını çözmek için "uluslararası iş birliğini artırma" konusunda görüşler sunacağı toplantılar kapsamında Suriye krizinin de ele alınacağı bir oturum düzenlenecek. Söz konusu oturuma BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık edecek.


‹ Önceki Haber Türkiye'deki dev projelerin finansmanına talip Türkiye'deki dev projelerin finansmanına talip Sonraki Haber › Üç Bitcoin şirketine soruşturma Üç Bitcoin şirketine soruşturma
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.147 Değişim: -1,46% Hacim : 7.041 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.926 19.01.2018 Yüksek 117.065
Açılış: 116.724
3,8073 Değişim: 0,86%
Düşük 3,7611 19.01.2018 Yüksek 3,8167
Açılış: 3,77475
4,6532 Değişim: 0,63%
Düşük 4,6015 19.01.2018 Yüksek 4,6697
Açılış: 4,62405
163,12 Değişim: 1,34%
Düşük 160,54 19.01.2018 Yüksek 163,70
Açılış: 160,96
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.