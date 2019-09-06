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Sigorta şirketleri 19 milyar TL tazminat üstlendi

06.09.2019 - 11:56
Sigorta şirketleri 19 milyar TL tazminat üstlendi | Ekonomi Haberleri

Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 19,3 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerden derlediği verilere göre 2019'un ikinci çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 19,3 milyar TL'ye ulaştı. Sektör, ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 küçüldüğü ikinci çeyrekte sektörün toplam prim üretimi, reel yüzde 2,9 (nominal yüzde 19,1) büyüme kaydetti.

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Hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 4,5 milyar TL olmak üzere sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL’ye ulaştı.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,4'e ulaştı. Bu alanda toplam prim üretimi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 nominal artışla 201,9 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü 24,2 milyar TL oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104,6 milyar TL'ye çıktı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon çalışanın 5,2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Katılımcıların otomatik katılım fon tutarı 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti.


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