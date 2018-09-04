Shell 5 bin kadını istihdam edecek

İŞKUR iş birliğiyle başlatılan projede, Kocaeli ve Sakarya'da 6 ayda 11 kadın istihdam edildi.

Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik mart ayında başlatılan "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesiyle Kocaeli ve Sakarya'da 11 kadın iş sahibi oldu.

İzmit'te bir otelde bölge bayileri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Shell&Turcas Saha Satış Müdürü Zahide Katrancıoğlu, sektör içinde farklı departmanlarda çok sayıda kadının istihdam edildiğini, İŞKUR'la imzalanan protokolle akaryakıt dolumu yapan ön saha satış elemanlarında da kadın personelin artmaya başladığını söyledi.

"Shell'de kadın enerjisi" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, sorumlu olduğu Kocaeli ve Sakarya'da 11 kadının istihdam edildiğini aktaran Katrancıoğlu, bu sayıya her geçen gün yenisinin eklendiğini ifade etti.

Protokolün, Shell&Turcas'ın bayilik ağında bulunan istasyonlarda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün İŞKUR aracılığıyla karşılanmasına yönelik olduğunu anımsatan Katrancıoğlu, "Amacımız, istihdam değişikliği yaparken erkek çalışanları bertaraf edip yerine kadın almak değil, istihdamı artırırken kadın çalışma adaylarına da eşit imkan tanıyabilmek." diye konuştu.

İŞKUR Kocaeli Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, imzalanan protokolün öz amacının kadın istihdamını desteklemek olduğunu belirterek, bunu yaparken cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmenin, kadının yapabileceklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik faaliyetlerde öncü olmanın hedeflendiğini kaydetti.

Projeyi, Shell'in taşın altına elini koyarak geliştirdiğine işaret eden Gülmez, tüm bayilere danışmanlarıyla birlikte ziyaret gerçekleştireceklerini, bu işletmelerin iş gücü ihtiyaçlarına yönelik bilgilerini alacaklarını söyledi.

Mesleki eğitime ihtiyaç duyulan noktalarda çeşitli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Gülmez, direkt istihdama, acil ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapıp, devletin bu konuda sağladığı teşviklerle ilgili de işletme sahiplerine bilgi vereceklerini sözlerine ekledi.

Protokol çerçevesinde Kocaeli'de çalışmaların sürdüğüne değinen Gülmez, bayilere şöyle seslendi:

"Kocaeli'de 21 bayimiz var. Bu işletmelerin 5'i dışında hepsinin ziyaretlerini gerçekleştirdik, en kısa sürede diğer bayilerin ziyaretlerini de gerçekleştireceğiz. Ön saha satış alanında kadın istihdamı başladığı zaman şunu fark edeceksiniz, önce estetik gelecek, sonra kadınların olduğu yerde erkek personelin kendisine çekidüzen verdiğini hissedeceksiniz. Kadın istihdamına yönelik çeşitli teşvikler var, onlardan da faydalanabileceksiniz. Bu anlamda kadınlara sağlayacağınız katkılardan dolayı şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz."

İŞKUR Sakarya Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin ise kurs programları, işbaşı eğitim programlarıyla Türkiye'nin her bölgesinde kadın istihdamını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığını, Kocaeli, Sakarya, Bursa gibi illerin kadına yönelik projelerde daha duyarlı olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Keskin, işverenlerin desteği, kendilerinin de çalışmalarıyla kadın istihdamını bir kişi bile artırmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, bayi temsilcilerine uygulanacak teşvikler ile yapılacak çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler