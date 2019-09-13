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Sanayi üretimi temmuz ayında yükseldi

13.09.2019 - 10:05 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi temmuz ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.


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