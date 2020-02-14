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Sahte bankaya anında engel

14.02.2020 - 08:41
Sahte bankaya anında engel | Ekonomi Haberleri

Bankacılık yasasında yapılacak değişiklikle, internet üzerinden sahte bankacılık faaliyeti yürütenlerle mücadelede süreç hızlanıyor. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Yeni düzenlemeyle sahtecilik faaliyeti yürütenlerle mücadelede süreç hızlanacak. Biz tespiti yapar yapmaz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirip buna erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; internet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, vatandaşları banka adını kullanarak dolandıran, izinsiz bankacılık faaliyetinde bulunanlarla mücadelede erişim yasağı sağlamaya yönelik süreç hızlanıyor. Bankacılık yasasında yapılan bir değişiklikle bu tür faaliyetlerde bulunan internet sitelerine anında erişim yasağı getirilecek. Bankacılık yasasında değişiklik yapan yasa teklifine ilişkin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bilgi veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Eurobank” adıyla kurulan sahte bankayı hatırlatarak, “Aslında olmayan bu banka ihaleye girecek şirketlere düşük komisyonlu teminat mektubu dağıtıyordu. Böyle bir banka yok, bu tür hadiselerle de karşılaştık, maalesef bunu yapanlar var. Yeni düzenlemeyle bu tür faaliyet yürütenlerle mücadelede süreç hızlanacak. Eskiden, savcılığa başvuruyorsunuz; savcılık tedbir aldı falan deyinceye kadar fiil devam ediyordu. Biz tespiti yapar yapmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirip buna erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

SUİiSTİMALLERE DİKKAT

“Eurobank” adıyla kurulan sahte bankaya müdahale sürecini de anlatan Akben, şöyle konuştu: “Bu bankayla ilgili durum cumartesi günü tespit edilmiş, ihbar geldi. Savcılığa başvurma pazartesiyi buluyor. Emniyet gidip orayı basmış. Adamın belirttiği o adreste böyle bir işyeri yok. Eurobank diye bir logo kullanmış adam sanki Avrupa’da varmış gibi... Arnavutluk’taki bir banka ismine benziyor; değil, öyle bir banka da yok. Bizim sayfamızda hangi kurumların neye yetkili olduğu isimleriyle birlikte yazılı. Vatandaşları arada bir uyarıyoruz ama maalesef bu konularda suistimal oluyor” dedi.

AMAÇ HIZLI HAREKET

BDDK Düzenleme Daire Başkanı Murat Yönaç da, amacın hızlı hareket edip vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek olduğunu belirterek, “Yer sağlayıcıların yurtiçinde bulunması halinde, mesela TR uzantılı bir web sitesi olunca bunun için zaten sulh ceza hâkiminin kararıyla engellemek durumundasınız. Yalnız web sitesi yurt dışında eğer host ediliyorsa yani TR uzantılı değilse bu durumda zaten bizim oradaki içerik sağlayıcıya doğrudan ulaşıp (bunu kaldır) deme şansımız bulunmuyor. Yurtdışında oldukları için çoğu zaman bizi dinlemiyorlar. Bu sadece BDDK özelinde değil, SPK için de bu durum söz konusu” açıklamasını yaptı.


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