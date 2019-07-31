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Sabancı Holding'in yeni CEO'su belli oldu

31.07.2019 - 18:11
Sabancı Holding'in yeni CEO'su belli oldu | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer (CEO) olarak görev yapan Mehmet Göçmen, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 yıl önce aramıza katılan ve çeşitli üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

“Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktığımız yola yeni bir lider ile devam ediyoruz. Bu atama kararı, Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir göstergesidir. 1996 yılında Topluluğumuza katılarak,  çeşitli yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecektir. Cenk Alper’in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına ve Topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

CENK ALPER KİMDİR?

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. Topluluğumuza 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO’su olarak görev yapmıştır. Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper,  yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecektir.


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