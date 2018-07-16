Rusya'dan Trump'a sert karşılık

Rus hükümet sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı konusundaki eleştirel sözlerinin, ahlak dışı rekabetin çok kötü bir örneği olduğunu ve Moskova'yı kaygılandırdığını söyledi.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacakları zirve görüşmesinden önce konuşan Dmitry Peskov, iki liderin Suriye konusunda yapacakları görüşmenin, ABD'nin İran konusundaki tavrı nedeniyle zor geçeceğini söyledi.

##$HABER_1447651$##

Reuters' ın haberine göre; Rusya ile müttefik olan İran, Suriye iç savaşında önemli bir oyuncu.

Rus RIA ajansının haberine göre; Peskov, Helsinki görüşmesinin ABD-Rus arasında süren krizin hafiflemesi için bir adım olabileceği umudunu belirtti. Peskov, NATO savunma bütçesinde yapılacak bir artışın, Rusya'nın da hazır olma durumuna geçmesini gerektireceğini söyledi.

Etiketler