Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmedi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyonun hedeflenen seviyelerde devam etmesine ve ekonomik hareketliliğin toparlanmasına karşın enflasyon riskinin sürmesi nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 4 seviyesine yakın seyrettiği belirtilen açıklamada, yıl sonu için geçerli olan yüzde 4’lük enflasyon hedefinin tutturulması amacıyla sıkı mali politikaya devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, Rus ekonomisinin 2017’deki büyüme oranının yüzde 1,3 ila 1,8 arasında gerçekleşmesinin beklendiği hatırlatılırken, enflasyon riskine bağlı olarak yıl sonuna kadar faiz oranlarında azaltma yapılabileceği kaydedildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 9’a kadar düşürmüştü.

Etiketler