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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

24.04.2020 - 14:51
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi | Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, politika faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürdü.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 50 baz puanlık indirimle yüzde 6'dan yüzde 5,5'e çekildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

 

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 2,9 ila 3,2’den yüzde 3,8 ila 4,8’e çekildiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 4 ila 6 seviyesinde küçülme beklendiği öngörüsüne yer verilen açıklamaya göre, gelecek yıl ise yüzde 2,8 ila 4,8 büyüme bekleniyor.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilebileceği ve mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 6’ya kadar düşürmüştü.


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