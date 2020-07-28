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Rus turistlere Türkiye'ye giriş kuralları açıklandı

28.07.2020 - 15:33
Rus turistlere Türkiye'ye giriş kuralları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Rusya ile Türkiye arasında 1 Ağustos tarihi itibariyle uçak seferlerinin başlayacak olması nedeniyle Rus turistlere Türkiye’ye giriş kurallarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Korona virüs nedeniyle Türkiye - Rusya hava seferlerinin durdurulmasından sonra her 2 ülkede de virüsün etkisinin azalması üzerine tekrar havayolu seferlerinin başlatılmasına karar verildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye ve Rusya arasında tekrar turist akışının başlayacak olması nedeniyle bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda Rus turistlerin Türkiye’ye girişlerinde dikkate alması gereken hususlar yer aldı.

ATOR’un bilgilendirmesine göre, Rus turistlerin ülkelerinden uçağa bindikten sonra ilk olarak uçak koltuklarına bırakılan formları doldurması gerekiyor. Bu formda bulunan genel sağlık bilgileri ile ilgili sorulara yolcuların doğru bilgileri belirtmesi gerekiyor. Türkiye’ye inen yolcuların ateşleri ölçülecek. Eğer yüksek ateş ve Covid-19 semptomları belirlenirse turiste hemen ücretsiz korona testi yapılacak ve önlemler alınarak hastaneye götürülecek. Semptomlar görülen kişiye yakın noktada oturan diğer yolcular da tespit edilip karantinaya alınacak. Eğer testlerde pozitif durum görülürse hastalar ücretsiz bir şekilde Türk hastanelerinde tedavi edilecek.


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