Rus ekonomisi yüzde 1,6 büyüdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7, ilk yarıda ise yüzde 1,6 büyüdüğünü bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Oreşkin, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdüğünü belirtti. Bu yılın ilk yarısındaki büyüme oranının ise yüzde 1,6 seviyesinde olduğunu kaydeden Oreşkin, "Rus ekonomisi önemli oranda toparlanıyor. Faiz oranları da giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.

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Rus ekonomisi için öngördükleri 2017 büyüme tahmininin yüzde 2 olduğunu belirten Oreşkin, "Gelişmeler doğrultusunda bu tahminin biraz mütevazı olduğunu bile söyleyebiliriz. Özellikle sonbaharda ekonomimizin daha da olumlu bir seyre girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Oreşkin, ülkedeki inşaat sektörüne yönelik finansman kaynaklarının da son dönemde artış sürecine girdiğine işaret etti.

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