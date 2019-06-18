"Risk görünümü 'aşağı yönlü' olmayı sürdürüyor"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, risk görünümünün 'aşağı yönlü' olmayı sürdürdüğünü ve görünümün iyileşmemesi durumunda daha fazla teşviğin gerekeceği şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, önemli açıklamalarda bulundu. Draghi, faiz indirimleri ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtirken; bankanın daha fazla varlık alımı için alanının bulunduğunu ifade etti.

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı, “Risklerin uzaması ihracat ve özellikle imalat üzerinde baskı oluşturdu. İyileşmenin olmaması, enflasyonun hedefimize sürdürülebilir şekilde geri dönmesinin riske girmesi durumunda ek teşvik gerekecektir”şeklinde belirtti.

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