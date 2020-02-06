Rifat Hisarcıklıoğlu: Kapitalizmin yeniden yazılması lazım | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Kapitalizmin kendini sorgulaması, yeniden yazılması lazım. Yüzde 1'in mutluluğu, yüzde 99'unun mutsuzluğu üzerine kesinlikle oturamaz. Daha adil bir sisteme ihtiyacı var dünyanın. Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen 77. Ege Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de emeği bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının ülkede halen tek olduğuna değindi.

Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın önemine işaret ederek, "Şehirlerde de markalaşma önemli ancak ülkenin marka olması lazım. Ülke marka olduğu zaman her yaptığı hizmetin değeri artıyor." şeklinde konuştu.

Japonya'nın yüzde 5'inin girişimci olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin ise yüzde 2'si. Gidecek çok yolumuz var. Ne kadar çok girişimciyi artırırsak o kadar az işsizlik demek. Her 1 girişimci 10 istihdam ediyor." ifadesini kullandı.

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Hisarcıklıoğlu, dünya ülkelerinin birbirine yaklaşık 270 milyar dolar borcu olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Dünya için ikinci büyük mesele gelir eşitsizliği. En üstü serveti olanların (bunlar yüzde 1'i oluşturuyor) serveti artıyor, dünya nüfusunun yüzde 99'unun ise aşağı doğru gidiyor. Dünyanın geleceği açısından büyük risk. Popülizm, ırkçılık, ufak meselelerin öne çıkmasının altında bunlar var. Yüzde 1 çok memnun. Yüzde 99 gittikçe fakirleşiyor. Kapitalizmin kendini sorgulaması, yeniden yazılması lazım. Yüzde 1'in mutluluğu, yüzde 99'unun mutsuzluğu üzerine kesinlikle oturamaz. Daha adil bir sisteme ihtiyacı var dünyanın. Kapitalizmin kendini gözden geçirmesi lazım. "

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ MAL VE HİZMET İHRACATINA DAYALI BİR EKONOMİK MODELE İHTİYAÇ VAR"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Türkiye'nin genç nüfusu yıllardır dikkati çeken bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Genç ve eğitimli nüfus anlamında çok şanslı bir coğrafyada yaşadıklarına belirten Özgener, Ege'nin de sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyecek bir gücünün olduğunu dile getirdi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur kırılmalarının ve kurdaki ani artışların ardından 2019'da yerini dengeleme sürecine bıraktığı değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, faiz indirimlerinin yanı sıra üretime ve ihracata dayalı ekonomiye geçilebilmesi için yapısal ve ekonomik reformların üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti: "Kalkınma odaklı ve refahın toplumun geneline yayılmasını sağlayacak büyümenin sağlanması ve hem sosyal hem de ekonomik olarak en önemli sorunlarımızdan biri olan yüksek işsizlik oranının düşürülmesi için üretim yatırımlarının artışı sağlamalı, özellikle de katma değeri yüksek mal ve hizmet yatırımlarına yönelmek gereklidir. Tüketime dayalı değil, teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan, marka değeri olan, yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatına dayalı bir ekonomik modele ihtiyaç vardır."

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