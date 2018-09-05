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Renault'dan Türkiye için 'güven' açıklaması

05.09.2018 - 12:53
Renault'dan Türkiye için 'güven' açıklaması

Renault Grubu, Türk lirasında son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

 

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye'de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, 26 Haziran'da OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesinin 27 yıl süreyle uzatıldığı, Türkiye'ye olan güvenin bir kez daha teyit edildiği anımsatıldı. 

Türk lirasında son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı, Renault Grubu'nun planlarında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar keydedildi: 

"Türkiye'deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimize devam edeceğiz. Renault Grubu ve OYAK Grubu'nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa'daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS'in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 payla global otomotiv pazarında Renault Grubu'nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor." 

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"TÜRKİYE'DE YENİ PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, son dönemde Türkiye'de yaşanan finansal durumu yakından izlediklerini ifade etti. 

OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklıkları bulunduğunu anımsatan Maure, şunları ifade etti: 

"Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere 26 Haziran'da yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu'nun Türkiye ve Avrupa'daki başarısına katkı sağlayan Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından grubun en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye'de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz." 

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ise Renault ile OYAK birlikteliğinin her iki grup kadar, ülke ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdi. 

Yenilenen sözleşmenin, yeni başarıları beraberinde getireceğini vurgulayan Erdem, "Türkiye ekonomisine ve milletine hizmet etmenin gayretinde olan bir kurum olarak, ülkemizin geleceğine güveniyor ve yatırımlarımıza, uluslararası iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmelerini yaptı. 


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