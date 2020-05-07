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Rekabet Kurumu'ndan 29 şirkete soruşturma

07.05.2020 - 15:54 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan 29 şirkete soruşturma | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair kurumun uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunduğu hatırlatıldı.

Bu bağlamda, yaklaşık bir ayı bulan bir sürede yapılan analizlere göre gıda ve temizlik-hijyen ürünlerinin üretim ve ticaretiyle uğraşan teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı aktarılan açıklamada, Kurulun soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayabileceği kaydedildi.

Salgın sürecinin ramazan ayı ile birleşmesinin de Kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olabileceğine işaret edilen açıklamada, Kurulun ayrıca zincir marketlere ilişkin yürüyen bir sektör incelemesi olduğu da belirtildi.

Açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan teşebbüsler şöyle sıralandı:

A.S Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. AŞ,

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. AŞ,

BİM Birleşik Mağazalar AŞ,

Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. AŞ,

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ,

Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. AŞ,

Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ,

Dalan Kimya End. AŞ,

Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti,

Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. AŞ,

Evpaş Evyap Paz. ve Tic. AŞ,

Gratis İç ve Dış Tic. AŞ,

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti,

Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. AŞ,

Katmer Un İrmik San. ve Tic. AŞ,

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi AŞ,

Migros Ticaret A.Ş,

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,

Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. AŞ,

Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. AŞ,

Procter ile Gamble Tüketim Malları San. AŞ,

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ,

Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ,

Şok Marketler Ticaret AŞ,

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. AŞ,

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ,

Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.,

Yeni Mağazacılık AŞ, Yunus Market İşletmeleri Ticaret AŞ.


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