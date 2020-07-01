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Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma

01.07.2020 - 16:54 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma | Ekonomi Haberleri

Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu otomotiv firmaları hakkında yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11 Haziran'daki toplantısında müzakere eden Kurul, "Beşli Grup" arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul, rekabetin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik, Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


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