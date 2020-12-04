Qatar National Bank'tan QNB Finansbank kararı | Ekonomi Haberleri

Qatar National Bank, ana hissedar konumunda olduğu QNB Finansbank'ın fiili dolaşım oranının yüzde 5'in üzerine çıkartılmasına yönelik bir planı olmadığını duyurdu.

Qatar National Bank dün akşam KAP'A yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul tarafından, fiili dolaşım oranının yüzde 5'in üzerine çıkartılmaması halinde QNB Finansbank paylarının 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem görebileceği hususunda bilgilendirildiğini belirterek şöyle dedi:

"QNB Finansbank A.Ş.'nin fiili dolaşım oranının yüzde 5'in üstüne çıkartılmasına yönelik Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'ın herhangi bir yönetim kurulu kararı, planı ve/veya niyeti olmadığını beyan ederiz."

KAP'ta yer alan hissedarlık bilgisine göre, QNB'nin bankada yüzde 99.88 hissesi bulunurken, yüzde 0.12 pay diğer hissedarlara ait.

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