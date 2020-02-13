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Promosyon hazırlığı başlıyor

13.02.2020 - 09:42 | Son Güncelleme :
Promosyon hazırlığı başlıyor | Ekonomi Haberleri

Emekliye yeni dönem promosyonu için, kamu bankalarıyla pazarlık başlıyor. Önümüzdeki günlerde kamu bankaları yöneticileri yeni dönem görüşmeleri için masaya davet edilecek.Bazı özel bankalar ise yeni dönemi beklemeden promosyon tutarlarını güncelledi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; emekli maaşlarının yatırılması karşılığında bankaların, emekliye verdiği promosyon için 2017’de başlayan 3 yıllık süre şubat ayında doldu. Yeni dönem için emekliye ne kadar promosyon ödeneceği konusunda SGK ile kamu bankaları arasında pazarlıklar başladı. Emekliye promosyon ödemesi 3 yıl önce Şubat 2017’de başlamıştı. SGK ile bankalar arasında varılan anlaşmayla, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-2 bin lira arasına, 375 lira, 2 bin TL üzerine 450 lira promosyon verileceği açıklanmıştı.

Verilen promosyonlar karşılığında, emekli aylıklarının 3 yıl için aynı bankalarda tutulması yükümlülüğü bulunuyordu. Artık birçok bankanın promosyon uygulaması yapması nedeniyle görüşme trafiğinde yavaş davranıldığını belirten konuya yakın kaynaklar şu bilgileri verdi: “Ancak bir baz etkisi oluşturması düşüncesiyle, tekrar bankalarla görüşülmesine karar verildi. Önümüzdeki günlerde kamu bankalarıyla bir araya gelinecek. Daha önce de kamu bankaları ile görüşülmüş, onlarla bir anlaşma sağlanmasının ardından da birçok özel banka kendi isteğiyle protokole dahil olmuştu. Burada belirlenecek rakamlar minimum seviyeleri oluşturacak. İsteyen bankalar bu tutarın üstüne çıkarak, emekli maaşları için avantajlı duruma gelebilir. Birçok bankanın da rakamlarını güncellediğini görüyoruz.”

MASADA OLMAK İSTİYOR

Emekliler ise bu yılki görüşmelerde masada temsil edilmek istiyor. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu. Geçen günlerde toplanan platformun dönem sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Satılmış Çalışkan, “Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor” diye konuştu.


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