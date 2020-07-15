‹ Önceki Haber 7 dünya devi yatırımcısını üzdü! 7 dünya devi yatırımcısını üzdü! Sonraki Haber › Avrupa Birliği mahkemesinden Apple kararı Avrupa Birliği mahkemesinden Apple kararı

Piyasaların gözü Lagarde'ın açıklamalarında!

15.07.2020 - 13:40
Piyasaların gözü Lagarde'ın açıklamalarında! | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında hiçbir değişiklik beklenmiyor, ancak piyasalar ECB Başkanı Lagarde'ın işaret edeceği noktalara odaklandı.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki faiz kararına odaklandı. Bankadan herhangi bir aksiyon beklenmiyor, ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına ve işaret edeceği noktalara odaklandı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Kantitatif Analisti Bas Van Geffen, ECB'nin temmuz toplantısında politika enstrümanlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini belirtti.

Bankanın haziran ayında genişlemeye yönelik ekstra aksiyonlarının olduğunu anımsatan Geffen, ECB'nin ekonominin gücü ve sağlamlığı konusunda daha fazla bilgi toplamak için bekleyeceğini ifade etti.

##$HABER_1463267$##

Geffen, eğer ekstra bir genişleme gerekirse Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) ana enstrüman olduğunu aktardı.

ECB'nin varlık alım programında ve PEPP'de yakın zamanda bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunan Geffen, "Yeni tip koronavirüs'te (Kovid-19) ikinci dalganın gelebileceğine ve ekonomik iyileşmenin beklenenden daha yavaş gerçekleşebileceğine dair riskler bulunuyor. Bu durum ileride ek genişlemeci önlemler gerektirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ECB'NİN EYLÜL AYINDA AÇIKLAYACAĞI BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ ÖNCESİNDE BU TOPLANTIDA BİR SONUCA VARMAYACAK"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB Yönetim Konseyinin toplantıda muhtemelen yeni bir karar almayacağını söyledi.
ECB'nin eylül ayında açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri öncesinde bu toplantıda bir sonuca varmayacağını dile getiren Schubert, PEPP'de bir artışı gitmenin şu anda gündemde olmadığını dile getirdi.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, bankanın bankanın bu hafta bekle ve gör politikasını uygulayacağını belirtti.

Finansal koşullarda rahatlama olduğunu, ekonomik zeminde iyileşmeler görüldüğünü ifade eden Hense, sürmekte olan iyileşmeye karşın aşağı yönlü risklerin devam ettiğini aktardı.

Hense, ECB'nin yıl sonundan önce PEPP'de artışa gitmek zorunda kalmayabileceği öngörüsünde bulundu.

ECB, geçen ay gerçekleşen faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'yi 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarmıştı.
Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı. ECB Başkanı Lagarde da Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, ekonomide 2020’de yüzde 8,7 daralma beklediklerini söylemişti.

Banka daha sonra ayrıca Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurmuştu.Bu programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedilmişti.

ECB, haziran ayında ayrıca Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo imkanı açtığını açıklamıştı. Banka bu repo hattının 31 Aralık 2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağını duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.741 Değişim: -0,56% Hacim : 23.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.002 14.07.2020 Yüksek 118.658
Açılış: 118.114
6,8555 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8538 16.07.2020 Yüksek 6,8570
Açılış: 6,8552
7,8255 Değişim: -0,01%
Düşük 7,8230 16.07.2020 Yüksek 7,8328
Açılış: 7,8263
399,00 Değişim: 0,00%
Düşük 398,91 16.07.2020 Yüksek 399,24
Açılış: 399,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.