Piyasalara Fed morali | Ekonomi Haberleri

Piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Borsada yükseliş, faiz ve döviz kurlarında ise düşüş görüldü.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Olumlu havanın kaynağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan gelen açıklamalar var. Türkiye-ABD ilişkileri, ABD-Çin ticaret savaşı, Avrupa Merkez Bankası toplantı sonuçları, beklentilerin altında gelen mayıs enflasyon verileri, ABD tarım dışı istihdam verileri, dış borsalar, ABD-İran ilişkileri, siyaset ve makroekonomik veriler öne çıkan diğer konu başlıkları. İç piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalıyken Fed Başkanı Powell’in olası bir faiz indirimini ima etmesi piyasalara olumlu yansıdı.

KÜRESEL DURGUNLUK

Powell, “Enflasyon gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürürse merkez bankası bu duruma yanıt verecek” dedi. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası geçen haftaki toplantıda faiz değişimine gitmezken başkan Draghi de “Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor” dedi. Dünyanın en önemli iki merkez bankası başkanı da gevşek para politikasına vurgu yaparken endişeleri küresel durgunluk ve ABD-Çin ticaret savaşı oldu. Yakın zamana kadar faiz değişimi konusunda sabır diyen ve bekle gör politikası güden Fed’in sürpriz sayılabilecek son söylemleri, düşüş eğilimindeki dış borsalarda tepki yükselişi, ABD dolarında değer kaybı, altında ise yükselişe neden oldu. ABD Doları (dolar endeksi) 98 seviyesinden 97’nin altına gerilerken altının ons fiyatı 1.350 seviyesine yaklaştı. ABD tahvil bono faizlerindeki düşüş de devam ediyor. Düşüş kısa vadeli bonolarda daha bariz. 10 yıllık bono faiz oranı yüzde 2.00 sınırına geldi. Altındaki yükselişte faiz düşüşü ve doların değer kaybı kadar artmaya başlayan jeopolitik risklerin ve güvenli liman ihtiyacının da payı var. ABD-İran, ABD-Meksika, ABD-Çin, dikkat edilirse gerilimlerin merkezinde hep ABD daha doğrusu Trump var. Fed artık gardını almaya ve piyasaları olası bir politika değişikliğine karşı hazırlamaya başlamış görülüyor.

TOPARLANMA EĞİLİMİ

Avrupa tarafında değişiklik yok, gevşek para politikasına devam. Fed’den olası bir faiz indirimi en fazla Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki ülkelerin işine gelir. Son birkaç haftadır vurguladığımız Türk mali varlıklarının gerek hisse senetleri gerek tahvil bono olarak oldukça ucuzladığı konusu geçen günlerdeki prime rağmen geçerliliğini koruyor. Fed söylemleri gerçeklik kazanırsa carry trade uygulamalarının ve sıcak para akışının artması gibi bir olasılığı gündeme getirebilir. Ayrıca daha düşük kaynak maliyeti ve daha ucuz borçlanma demek. Bu aşamada sadece olasılık olarak bahsediyoruz. Zira söylemler ve para politikaları değişkenlik gösterebiliyor. Fed düne kadar önce faiz artırımı, sonra faiz değişimi için sabırlı olacağızdan şimdi faiz indirim ihtimalini dillendirmeye başladı. Cuma günü beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verilerine rağmen ABD ekonomisi güçlü büyümesini sürdürüyor. İlk çeyrek büyüme yüzde 3.2 açıklanmıştı. Bu görünüm sürerse faiz indirimi için uzun bir süre bekleyebilir. Dışarıdaki iyimserliğin iç piyasalara daha belirgin yansıması için Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olan S-400 olayı ve İstanbul belediye başkanlığı seçiminin geçilmesi önemli. Önümüzdeki hafta çarşamba TCMB faiz kararı, cuma günü ise cari denge var. Dışarıdan esen rüzgarla iç piyasalarda toparlanma eğilimi sürebilir.

BORSADA GÜÇLÜ TEPKİ

BORSADA tepki yükselişi devam ediyor. İlk destek 92.800 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış sürebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 92.000 ve 90.500 seviyelerinde. İlk direnç ise 95.000 olarak görülüyor. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 97.000 ve 98.500 seviyelerinde. Direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de tepki yükselişi gücünü koruyabilir.

DOLAR/TL KURUNDA KÂR SATIŞLARI SÜRÜYOR

DOLAR/TL’de kâr satışlarının ardından tepki yükselişi geldi. Ancak kısa dönem çıkış trend desteğinin altına salınım gerçekleşti. İlk destek 5.78 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Aksi takdirde sonraki destekler 5.70 ve 5.66-5.60 seviyelerinde. İlk dirençler ise 5.88 ve 5.93-5.95 TL. Tekrar güç kazanımından söz etmek için 5.93-5.95 bandının geçilmesi önemli. Yükseliş direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.