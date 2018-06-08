‹ Önceki Haber Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı Sonraki Haber › Dolar kuru 4.47 TL'ye geriledi Dolar kuru 4.47 TL'ye geriledi

Piyasalar G7 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

08.06.2018 - 09:30
Piyasalar G7 Liderler Zirvesi'ne odaklandı

Küresel piyasalarda, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamalar yakından takip edilecek.

Son dönemde ülkeler arası ticarete ilişkin korumacılık eğiliminin artması dolayısıyla belirsizlikler artarken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının azalmasını da beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda Kanada'da toplanan G7 Grubu'nun gerçekleştireceği Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi, dün 93,2 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde dengelendi.

Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün güne başladığı yüzde 2,99 seviyelerinden 2,88'e kadar gerilerken, bugün yüzde 2,93'ün üzerinde denge buldu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

Analistler, G7 Liderler Zirvesi öncesi ABD ve diğer ülkeler arasında ticarete ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle risk iştahının azaldığını, bu durumun pay piyasalarında baskı yarattığını belirterek, bugün zirveden gelecek açıklamaların önem taşıdığını, ABD'de açıklanacak toptan eşya stoklarının da takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı misillemenin temmuz ayında yapılmasını öngören kararı onaylamasının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet de bankanın tahvil alımlarını bu yıl sona erdirmeyi gelecek hafta ele alacağını duyurmuştu.

Söz konusu gelişmeler, hem ticarete hem de parasal genişlemenin sona ereceğine ilişkin tedirginlikleri beraberinde getirirken, avro/dolar paritesi yükselişe geçerek dün 1,18'in üzerine çıktı. Gelişmeler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin ihracatta azalmaya işaret ettiğini, sanayi üretiminin ise beklentilerin altında kaldığını belirterek, avro/dolar paritesinin seyri ile G7 Grubu Liderler Zirvesi açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Asya tarafında, Japonya'da bugün açıklanan revize verilere göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 daraldı.

Çin'de ise mayısta ihracat yüzde 12,6 ve ithalat yüzde 26 artarken, dış ticaret fazlası 24,9 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

Açıklanan negatif veriler sonrası Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi.

Faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, PPK faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58 seviyelerinden 4,4566'ya kadar geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise TCMB faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 2,03'lük kazançla 98.623,65 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün 4,47-4,50 dar bandında hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Bugün Kanada'da başlayacak G7 Grubu'nun Liderler Zirvesi'nden çıkacak haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret eden analistler, dolar/TL'deki düşüşün devam edip etmeyeceğinin de yakından izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, finansal yatırım araçlarının getiri oranları

10.00 Türkiye, dış ticaret endeksleri

17.00 ABD, nisan toptan eşya stokları


‹ Önceki Haber Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı Ziraat Katılım 3'üncü yılını geride bıraktı Sonraki Haber › Dolar kuru 4.47 TL'ye geriledi Dolar kuru 4.47 TL'ye geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.876 Değişim: -2,79% Hacim : 7.537 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.625 08.06.2018 Yüksek 98.191
Açılış: 98.191
4,4846 Değişim: 0,01%
Düşük 4,4709 08.06.2018 Yüksek 4,5420
Açılış: 4,4843
5,2798 Değişim: -0,32%
Düşük 5,2670 08.06.2018 Yüksek 5,3436
Açılış: 5,2967
187,36 Değişim: 0,18%
Düşük 186,55 08.06.2018 Yüksek 189,66
Açılış: 187,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.