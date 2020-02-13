Petrolde 'Koronavirüs' tehlikesi! Talep düşebilir | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinin 2020 ilk çeyrekte düşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrol talebinin 2009'dan bu yana ilk defa birinci çeyrekte koronavirüs salgını nedeniyle yıllık olarak düşmesinin beklendiğini belirtti.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak. Talebin ilk çeyrekte 435,000 varil/gün seviyesinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek" denildi.

"2020'nin tamamı için küresel petrol talebinde artış tahminimizi 365,000 varil azaltarak 2011'den bu yana en düşük seviye olan günde 825,000 varile düşürdük" diyen IEA, ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyrekle beraber kademeli olarak normale döneceğini öngördü.

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IEA, 2020'nin ikinci çeyreğinde petrol talebinin günde 1.2 milyon varil seviyesinde büyümesini beklediğini ve Çin'in ekonomik büyümeyi destekleyici politikalar uygulaması halinde üçüncü çeyrekte de 1.5 milyon varil artışla normal seviyelere dönmesinin beklendiğini ekledi.

IEA, OPEC ülkelerinin petrol arzına talebin düşeceğini öngörüyorken ABD'li petrol şirketlerinde arz büyümesinin bu yılın sonlarına kadar etkilenmeyebileceğini tahmin ediyor.

IEA petrol üreticilerinin koronavirüs nedeniyle yılın ilk yarısında üretimlerini daha da azaltmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkeler, fiyatları yükseltmek için Mart sonuna kadar petrol üretimini 1.7 milyon varil/gün düşürdüler.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.

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