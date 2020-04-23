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Petrol fiyatlarında son durum

23.04.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarında son durum | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 22,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 22,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 20,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,08 artışla 22,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 15,37 dolardan alıcı buldu.

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıkları görülürken, Asya'da artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığı ve Brent petrolün fiyatını yükselttiği belirtiliyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15 milyon varil (yüzde 3) artışla 518,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 15,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 19,2 milyon varil yükselmişti.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 22,72 ile 24,02 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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