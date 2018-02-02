Pegasus 2018 hedeflerini açıkladı

Pegasus, 2018 yılında yolcu sayısında yüzde 11-13 artış bekliyor.

Pegasus, 2018 yılına ilişkin hedef ve beklentileriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Pegasus, bu yıl kapasite artışını yüzde 11-13 olarak beklerken, iç hatlar doluluk oranında yatay seyir, dış hatlar doluluk oranında ise yıllık bazda 1-2 puan artış bekliyor.

Hava yolu şirketi, iç hat birim gelirinde yıllık bazda 5-6 TL artış beklerken, dış hat birim gelirinde yıllık bazda 1-2 euro daralma bekliyor.

Pegasus, 2018'de FAVKÖK marjını ise yüzde 22,5 - 23,5 olarak bekliyor.