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Pakistan'ın IMF ile görüşmeleri başlıyor

11.10.2018 - 15:10
Pakistan'ın IMF ile görüşmeleri başlıyor

IMF Başkanı Lagarde, "Pakistan IMF'den mali yardım talep etti, görüşmeler yakında başlayacak" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Pakistan'ın fondan finansal yardım talep ettiğini açıkladı. IMF ve Dünya Bankası'nın ortak yıllık toplantısı sırasında yazılı açıklama yapan Lagarde, destek talebini, Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar ve merkez bankası başkanı Tarık Bajwa'nın yaptığını söyledi.

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Lagarde, "Bir IMF ekibi önümüzdeki haftalarda İslamabad'a giderek ve IMF destekli muhtemel bir ekonomik program için görüşmeleri başlatacak" dedi.


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