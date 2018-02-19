Özel sektörün kredi borcu arttı

Özel sektörün aralık sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 18,3 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 220,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18,2 milyar dolar artarak 220,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4 milyar dolar artarak 18,3 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,9 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 5,9 milyar dolarlık yükselişle 30,3 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 209 milyon dolar düşüşle 4,4 milyar dolara geriledi.

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Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 8,4 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 1,3 milyar dolar artışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar artışla 11,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,7 milyar dolar yükselişle 3,9 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 4,6 milyar dolar artışla 152,4 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 3,6 milyar dolar yükselerek 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sı dolar, yüzde 34,9'u avro, yüzde 4,8'i Türk lirası ve yüzde 1,7'si diğer döviz cinslerinden oluşurken, 18,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 47,6'sı dolar, yüzde 29'u avro yüzde 23,4'ü Türk lirasından meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla 220,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 48,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Söz konusu dönemde 18,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 21,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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