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Özel sektörün borcu azaldı

16.10.2018 - 11:13 | Son Güncelleme :
Özel sektörün borcu azaldı

Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 17 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu ise 219,4 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,6 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1 milyar 959 milyon dolar gerileyerek 17 milyar dolara indi.

Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,6 milyar dolar azalış gösterdi. Borçluya göre dağılıma bakıldığında; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar azaldı.

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Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 841 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolar seviyesine indi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar arttı.

Tahvil stoku 532 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 926 milyon dolar azalışla 11,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 233 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar oldu. Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 611 milyon dolar azalarak 152,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar düşüşle 15,4 milyar dolara geriledi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 68,7 MİLYAR DOLAR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 219,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,2'si dolar, yüzde 34,9'u euro, yüzde 3,2'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcunun (17 milyar dolar) da yüzde 49,5'i dolar, yüzde 33,4'ü euro, yüzde 17'si Türk lirası ve yüzde 0,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Sektör dağılımı incelendiğinde; ağustos sonu itibarıyla, 219,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 50,5'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 17 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 22,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68,7 milyar doları tutarında oldu. 

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