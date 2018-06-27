‹ Önceki Haber Başvurular için son gün 31 Ekim Başvurular için son gün 31 Ekim Sonraki Haber › Çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ihracat Çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ihracat

Oyuncak devi son mağazalarını da kapatıyor

27.06.2018 - 12:12
Oyuncak devi son mağazalarını da kapatıyor

Toys 'R' Us geçen sene başlayan iflas ve tasfiye sürecinde sona geldi. Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatacağını belirten Toys 'R' Us, cuma günü itibarıyla kalan 200 mağazasına da kilit vurarak tamamen piyasadan çekiliyor. Toys 'R' Us, 5 milyar dolarlık borcunun yanı sıra Amazon vb. dev perakendecilerle rekabet etmekte güçlük çekiyordu.

Toys "R" Us, geçen yıl eylül ayındaki iflas koruma başvurusunun ardından toparlanma umuduyla yapılanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve periyodik olarak başlattığı mağaza kapatma ve işten çıkarmalarda sona geldi.

Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatarak sektörden çıkacağını belirten Toys "R" Us cuma günü tamamen kepenk indiriyor ve ABD'de kalan son 200 mağazasını da kapatıyor.

KKR, Bain Capital ve gayrımenkul şirketi Vornado tarafından 2005 yılında alınan Toys R Us yüksek borç stoku ve Amazon gibi dev perakendecilerle rekabet etmeyi başaramamıştı.

##$HABER_1447135$##

İşlerine son verildikten sonra kıdem tazminatları ödenmediği için bir süredir protesto gösterileri yapan çalışanlar da zor durumda. Federal kanunlar gereğince 60 günlük ihbar alan 31 bin çalışan bu hafta yeni gösteriler organize edecek.

Florida'daki bir mağazanın müdürü olan ve 30 yıldır Toys "R" Us bünyesinde çalışan Madelyn Garcia "Müşteriler geliyor ve bize sarılıyor." derken büyük indirimler olduğunu ancak geriye kalan mağazalardaki raflarda ürün bulmanın zor olduğunu belirtti.

657 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Şirket, bir yandan mağazalar dışındaki tüm varlıklarını da elden çıkarıyor. New Jersey'deki merkez ofisinin eşyalarının yanı sıra dev Minyon modeliyle "Canavarlar" adlı animasyonun karakterlerinden Sulley'nin gerçek boyutlu oyuncağını da satılacaklar arasında.

Toys "R" Us'ın satışı en fazla ses getiren "varlığı" ise şirketin maskotu zürafa Geoffrey oldu.


Etiketler

‹ Önceki Haber Başvurular için son gün 31 Ekim Başvurular için son gün 31 Ekim Sonraki Haber › Çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ihracat Çelik sektöründen 5,9 milyar dolarlık ihracat
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.227 Değişim: 0,28% Hacim : 7.250 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.487 28.06.2018 Yüksek 96.993
Açılış: 95.807
4,5895 Değişim: 0,11%
Düşük 4,5845 29.06.2018 Yüksek 4,5957
Açılış: 4,5845
5,3143 Değişim: 0,06%
Düşük 5,3050 29.06.2018 Yüksek 5,3192
Açılış: 5,31115
184,25 Değişim: 0,12%
Düşük 184,02 29.06.2018 Yüksek 184,47
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.