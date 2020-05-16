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OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

16.05.2020 - 13:20
OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti | Ekonomi Haberleri

OYAK, halka açık beş çimento şirketini, yurt içi ve yurt dışı stratejik planları ile çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda “OYAK Çimento” markası altında birleştirdi.

Mesleki emeklilik fonu OYAK, üyelerine sürdürülebilir yüksek nema sağlama hedefi doğrultusunda halka açık 5 şirketi; Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento’yu, “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleştirdi. 2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan beş çimento firması 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine devam edecek. Atılan bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu’nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefleniyor.

ERDEM: “GRUBUMUZUN İSTİKBALİNE YENİ BİR UFUK ÇİZİYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, kurum olarak uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, “Bu noktada, grubumuzun ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri arka arkaya hayata geçiriyoruz. Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor. Karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu gelişmenin grubumuz ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, yabancı ortaklarımız ile beraber milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

OYAK, 2018 yılında dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Taiwan Cement Company ile yaptığı ortaklıkla ve 2019 yılında da Avrupa’nın en büyük çimento markalarından CIMPOR’u bünyesine katarak, sektörde birçok başarıya imza atmıştı.


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